В Мурманской области назначен новый начальник регионального Управления Росгвардии

Новым руководителем территориального органа стал полковник полиции Дмитрий Салихов.

До этого он занимал должность заместителя начальника Росгвардии в Псковской области.

Во время своей первой рабочей поездки в регионе полковник встретился с губернатором Андреем Чибисом, а также проверил подразделения ведомства, дислоцированные в областном центре, заслушал ряд докладов.