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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.24 19:30

В Мурманской области нет мотоциклетных патрулей, чем иногда пользуются нарушители

С наступлением лета на дороги Мурманской области стали выезжать мотоциклисты. Пользуясь своей мобильностью, зачастую, они пренебрегают правилами дорожного движения, что может повлечь за собой последствия или даже трагедию.

В Мурманской области по целому ряду причин нет мотоциклетных патрулей, чем пользуются нарушители. С открытием сезона многие любители двухколесного транспорта выезжают на дороги общего пользования без номеров и документов, не надевают шлемы, что создаёт опасную обстановку на дорогах.

Елена Борисова, инспектор ГАИ по г. Мурманску: «Сегодня мы проводим рейдовое мероприятие, направленное на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения в этой области. Сегодня мы будем работать по двухколесным транспортным средствам, проверять все действующие водительские удостоверения».

Полицейским далеко ехать не пришлось, им сразу же попадается нарушитель. Байкер не реагирует на просьбы остановиться и пытался скрыться от сотрудников дорожно-патрульной службы.

Уйти через дворы у байкера не получилось, молодой человек управлял транспортным средством, выезд которому разрешён только на специализированные кроссовые трассы. Такие мотоциклы часто продаются вовсе без ПТС и не подлежат регистрации в ГАИ.

Но это не единственный нарушитель на дороге.

В другом случае, мотоцикл, по словам гонщика, оказался только купленным, и ещё не зарегистрирован на владельца. Но за рулём железного коня сидел не хозяин байка, а, вероятно, его знакомый, который к тому же не имел прав, попытался скрыться от экипажа в промзоне. Ехал мотоциклист без экипировки, явно не соблюдая правила дорожного движения. Что, наверняка, не раз создало опасные ситуации.  

Елена Борисова, инспектор ГАИ по г. Мурманску: «Важно соблюдать осторожность, управляя таким видом транспортного средства, и, конечно же, понимать, что водители не всегда могут среагировать на быстрые манёвры мотоциклов.

По словам инспекторов, мотоциклисты, даже имеющие права и документы о регистрации, нередко идут на ухищрения, закрывая части номерных знаков, или крепя их таким образом, чтобы камеры фиксации нарушений или регистратор не могли считать их. Это позволяет безнаказанно нарушать скоростной режим. Надо отметить, что не каждая погоня для экипажей ДПС заканчивается результативно, ведь мотоцикл быстрый и очень проходимый, в отличие от патрульных спецмашин.

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