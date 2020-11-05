В Мурманской области новый антирекорд

+ 225 заболевших за сутки, зафиксирован в Мурманской области. Общее число инфицированных достигло почти 21 тысячи человек.

На стройке в Белокаменке заболел всего один рабочий, а вот по региону ситуация не столь хорошая. В Мурманске (+90) заболевших, в Североморске (+35), Кандалакшском районе (+22). Немало и смертей. За несколько дней 12 человек умерли от осложнений вызванных коронавирусом.

Пресс-секретарь Президента РФ заявил, что ситуация с Covid-19 в России тревожная, но находится под контролем, представители власти готовятся к худшему развитию пандемии. «Прогнозы в таком случае давать сложно», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Многое зависит от региональных властей. К слову, губернатор Андрей Чибис решил продлить каникулы у школьников в Мурманской области до 15 ноября. А Роспотребнадзор посоветовал родителям учеников пореже отпускать детей в торговые центры.