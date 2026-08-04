В Мурманской области новый руководитель региональной прокуратуры

Его официально представил заместитель генерального прокурора России.

Новым прокурором региона стал государственный советник юстиции Борис Новиков. Он назначен на эту должность на пятилетний срок.

С коллективом нового руководителя познакомил заместитель генерального прокурора России Алексей Захаров.

Борис Новиков служит в органах прокуратуры с 2001 года. Ранее он занимал пост начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства, оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью по Северо-Западному федеральному округу.

Теперь его место службы в Заполярье.

Борис Новиков, прокурор Мурманской области: «Мурманская область для меня не чужой регион».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Задач стоит много…Я рассчитываю на взаимодействие во имя интересов государства и защиты прав людей».

Сотрудники ведомства отмечают, что за первое полугодие этого года в Мурманской области выявлено более 23 тысяч нарушений закона, из них 16 тысяч – в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Почти 3 тысячи нарушителей понесли дисциплинарную и административную ответственность, также возбуждено 26 уголовных дел.

На встрече с коллективом Алексей Захаров поручил коллегам сосредоточиться на ключевых направлениях работы: жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, реализации нацпроектов, защите прав инвалидов и многодетных семей, а трудовых правах граждан.