В Мурманской области обновили график работы пунктов витаминизации

Теперь проверить содержание витамина Д в крови можно будет с пятницы по воскресенье.

Всего в Мурманской области 22 таких пункта. С 8 февраля они изменят время работы: теперь туда можно попасть по предварительной записи, позвонив по номеру на экране в четверг и пятницу, а пройти соответствующие процедуры можно будет с пятницы по воскресение - с 12 до 19 часов дня.

Полное расписание работы в городах региона можно узнать на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.

Напомним, проект «Витаминизация» заработал в 2024 году, любой желающий от 18 лет может сдать соответствующие анализы и получить свой пакет витамина Д от специалиста. В прошлом году такую услугу получили более 58 тысяч северян.