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День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.18 19:30

В Мурманской области обновляется автопарк машин скорой помощи

Мурманская областная станция скорой медицинской помощи получила 9 новых автомобилей, в их числе и машина реанимации. Весь автотранспорт оборудовали по последнему слову техники и снабдили тревожными кнопками на случай возникновения внештатных ситуаций.

От качества и количества автомобилей в службе скорой помощи зависит скорость реагирования на вызовы. Техника, хоть и надёжная, но время от времени выходит из строя: ломается или попадает в аварии. Именно поэтому автопарк регулярно приходится обновлять. И его пополнения всегда ждут с нетерпением.

- У нас порядка 200 автомобилей каждый день работают на линии, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – Иногда они в аварии попадают,  износ у части их очень большой, поэтому вопрос обновления автопарка очень важен.

Сегодня Мурманская областная станция скорой медицинской помощи получает девять новеньких машин. Среди них современный реанемобиль марки «Форд». На обновление автопарка из областного бюджета было выделено 27 миллионов рублей.

- Автомобиль, который поставил отечественный производитель, предназначен для Центра медицины катастроф,  - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Павел Соколов, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. - Это автомобиль скоростной, современный, с очень комфортной подвеской и он переднеприводный, что позволяет ему, развивать значительную скорость на шоссе, когда следует быстро выехать по экстренным случаям к пострадавшим.

Кареты скорой помощи будут работать не только в Мурманске: 2 автомобиля направят в отдаленные уголки области - Умбу и Алакуртти. Эти машины проходимые, с полным приводом и высоким дорожным просветом: на бездорожье или в заснеженных дворах не застрянут. Комплектация у них  северная. В салоне установлены дополнительные печки, поэтому пациентов можно осматривать полностью. Также автомобили оснащены тревожными кнопками.

Автомобиль реанимации начал свое дежурство уже сегодня. А вот каретам скорой помощи только предстоит выехать на областные дороги. Сейчас руководители автопарка занимаются их регистрацией, но уже в ближайшую неделю скорые начнут работать на благо жизни и здоровья мурманчан.

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