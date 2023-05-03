В Мурманской области обновят улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны

В этом году в Мурманске будут отремонтированы улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, а именно: участки магистралей на Хлобыстова и Героев-североморцев.

В 2019 году проект «Улица Победы» был официально представлен руководством Минтранса РФ. В патриотической акции каждый год принимают участие все российские регионы-участники национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году в Мурманске будут отремонтированы улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, а именно: участки магистралей на Хлобыстова и Героев-североморцев.

Ремонтные работы пройдут и на улицах, на которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Это улицы Молодёжная в Росляково; Карла Либкнехта, Александра Невского; Челюскинцев, Седова, Старостина, Карла Маркса, Шмидта, Профсоюзов, а также на проспекте Кольском.

Не оставят без внимания и дороги, ведущие к городским мемориалам Великой Отечественной войны.