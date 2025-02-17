День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.25 19:30
В Мурманской области объявили о старте приёма заявок на участие в проекте «Арктическая школа»
Теперь документы могут подать и организации дополнительного образования.
Общая сумма, выделенная из областного бюджета на обновление образовательных пространств, составит 200 млн рублей.
Конкурсный отбор заявок на предоставление гранта продлится 30 календарных дней.
За время существования проекта в Мурманской области преобразовали 282 пространства, программа охватила все школы Мурманской области.
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
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Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
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