В Мурманской области очередная жертва коронавируса

В областной больнице скончался 60-летний мужчина с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19.

С 9 апреля мужчина лечился амбулаторно, но ему становилось хуже. 16 апреля он был госпитализирован в Кольскую ЦРБ, затем с положительным тестом на коронавирус переведён в областную больницу, где был подключён к аппарату ИВЛ.

Северянин страдал хроническими заболеваниями сердца. Несмотря интенсивную терапию, врачам не удалось его спасти.

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 12 новых случаев заболевания CoViD-19. 2 - в Белокаменке, по 4 в Апатитах и Мурманске, по 1 в Кировске и Кольском районе. Всего за период пандемии в регионе подтверждены 2666 случаев заболевания коронавирусом. 1288 пациентов выздоровели.

1371 человек находится на лечении с CoViD-19; 7 летальных исходов.