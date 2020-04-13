В Мурманской области официально подтверждена первая жертва коронавируса

В конце прошлой недели в городской больнице столицы Заполярья скончалась женщина 67-ми лет. Она лежала в отделении пульмонологии с воспалением лёгких. Анализ на COVID-19 дал положительный результат уже после смерти пациентки.

Повторный тест был отправлен для подтверждения в федеральную лабораторию. Результат повторного анализа подтвердил, женщина болела коронавирусом, а также по официально неподтвержденным пока данным, страдала рядом тяжёлых сопутствующих заболеваний, в том числе и сахарным диабетом.

Отделения пульмонологии и реанимации, где она лечилась, незамедлительно закрыли на карантин. Там проведены противоэпидемические мероприятия. Врачи и персонал медицинского учреждения так же сдали тесты, по предварительным данным никто из них не заболел.