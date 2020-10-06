В Мурманской области официально снят режим чрезвычайной ситуации регионального характера

Он был введён 11 июня в связи с обрушением железнодорожного моста через речку Кола. Решение о вводе режима ЧС было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Авария моста прервала железнодорожное сообщение Мурманска с Большой землёй. Для минимизации последствий чрезвычайного происшествия за 18 дней был построен обходной участок железнодорожного пути Блокпост 9 км – Выходной длиной 5,7 км. Одновременно начались работы по восстановлению мостового переезда через Колу.

28 сентября новый мост был запущен в эксплуатацию, движение по основному пути восстановлено.

Согласно постановлению губернатора Мурманской области, режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Заполярье снят.