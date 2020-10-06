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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.20 19:30

В Мурманской области официально снят режим чрезвычайной ситуации регионального характера

Он был введён 11 июня в связи с обрушением железнодорожного моста через  речку Кола.  Решение о вводе режима ЧС было принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Авария моста прервала железнодорожное сообщение Мурманска с Большой землёй. Для минимизации последствий чрезвычайного происшествия за 18 дней был построен обходной участок железнодорожного пути Блокпост 9 км – Выходной длиной 5,7 км. Одновременно начались работы по восстановлению мостового переезда через Колу.

28 сентября новый мост был запущен в эксплуатацию, движение по основному пути восстановлено.

Согласно постановлению губернатора Мурманской области, режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Заполярье снят.

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Последние комментарии

Zviygincew
06.10.20 19:50
Феноменально! Брависимо! Прекрасная конструкция, украшающая Териберку - обглоданные киты зарылись в землю от стыда.
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Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова), зам. директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
06.10.20 14:59
Зам. Председателя Совета депутатов, член "Единой России" Белошеев, помимо патриотической работы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, заниматься и проблемами горожан, а не ТОЛЬКО ПОКАЗУХОЙ, которой Вы занимаетесь уже на прот
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Bujhm G.
06.10.20 11:07
Странные конструкции на странном месте! Мне был бы понятен замысел автора, если бы хвосты торчали из воды, а не из камней. Назвать эти техноконструкции скульптурой я бы не решился.
Комментарий к новости:В Териберке появился уникальный арт-объект, вдохновленный северной природой
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