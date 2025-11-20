В Мурманской области официально стартовал зимний горнолыжный сезон 2025/2026

Всего в этом сезоне в Мурманской области будут работать 11 горнолыжных комплексов.

У каждого свои традиции. Например, футболисты жмут руки, хоккеисты стучат по борту. А любители горных лыж рвут банер - горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Кировске первым открыл свои трассы для туристов и спортсменов.

Традиционно горнолыжный сезон в Хибинах открывается в ноябре и длится около 200 дней. По итогам предыдущего сезона курорт посетили свыше 450 тысяч гостей. Всего в этом сезоне в Мурманской области будут работать 11 горнолыжных комплексов.