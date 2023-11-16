В Мурманской области официально зарегистрировали Федерацию сапсерфинга

Она получила аккредитацию от Министерства спорта России.

Такой вид спорта в Заполярье получил свою популярность совсем недавно, но уже полюбился многим жителям и гостям региона. Например, в сентябре он был впервые включён в программу фестиваля спорта «Гольфстрим», который состоялся на территории рядом с Кольским мостом, а также на акватории залива.

Сапсерфинг включает соревновательные элементы – спринтерские и марафонские заезды. Так что, вероятно, не за горами первый чемпионат области. Но в этом деле всё зависит от организаторов и участников, всё-таки эта дисциплина для многих остаётся занятием сугубо развлекательным.