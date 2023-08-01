В Мурманской области оглашён приговор по делу о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в 2019 году на аэродроме Оленья

Гражданские иски от имени Минобороны и родственников погибших о возмещении материального ущерба на сумму 100 млн рублей суд удовлетворил частично. Командир части и руководитель полётов выплатят в сумме 4,5 млн рублей.

На скамье подсудимых командир войсковой части и руководитель полётов, сообщает ТАСС.

Первый получил наказание - лишение свободы на срок четыре года условно. А руководитель полётов - три с половиной года лишения свободы, так же условно.

Гражданские иски от имени Минобороны и родственников погибших о возмещении материального ущерба на сумму 100 млн рублей суд удовлетворил частично. Командир части и руководитель полётов выплатят в сумме 4,5 млн рублей.

Женам погибших присудили моральную компенсацию по 750 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2019 года на аэродроме Оленья в Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22МЗ. В результате жёсткого касания взлётной полосы воздушным судном произошло его разрушение. Машина полностью сгорела, погибли командир экипажа, его помощник и штурман. Старший штурман получил тяжёлые травмы и ожоги.