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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.20 19:30

В Мурманской области оперативники пресекли деятельность незаконного игорного заведения

В ходе проведения обысков изъято компьютерное оборудование, денежные средства, предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для следствия.

Этот обычный, на первый взгляд, кафе-бар в Коле принимал далеко не всех желающих. Войти в помещение, оборудованное камерами видеонаблюдения, могли только постоянные и хорошо знакомые клиенты. Всё потому, что на втором этаже здания находилось незаконное игорное заведение, которое и «накрыть» сотрудникам полиции.

Валерия Филиппова, начальник ОИиОС УМВД России по Мурманской области: «В ходе обысков в помещении игорного зала полицейскими изъято 16 экземпляров игрового оборудования, мобильные телефоны, камеры, денежные средства и документы,  имеющие доказательственное значение для следствия».

Помимо оборудования, в зале находился мужчина, который представился оперативникам администратором. Заведовал подпольным казино 34-летний мурманчанин. Против него завели уголовное дело.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Он подозревается в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ».

Теперь любителю незаконных игр грозит срок до двух лет. Пока расследование уголовного дела продолжается, следственный комитет ищет дополнительные доказательства вины мужчины.

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