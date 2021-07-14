В Мурманской области определён перечень сфер деятельности, работникам которых требуется вакцинация от COVID-19

Всего в регионе привито более 140 тысяч человек – это чуть больше 40% от плана. Главным государственным санитарным врачом по Мурманской области Леной Лукичёвой подписано постановление о вакцинации отдельных групп граждан: это работники торговли, салонов красоты, водители общественного транспорта и такси. Также иммунизации подлежат энергетики, организаторы мероприятий для несовершеннолетних.

Руководителям организаций необходимо организовать проведение прививок не менее 60% сотрудников до 12 августа первым компонентом, до 1 сентября – вторым компонентом вакцины.