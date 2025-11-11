В Мурманской области определён порядок государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов

Министерство образования и науки Мурманской области проведёт ГИА в форме основного и единого государственных экзаменов.

Для допуска к итоговой аттестации девятиклассники традиционно пройдут итоговое собеседование по русскому языку, а одиннадцатиклассники – сочинение.

Для подготовки школьников предусмотрены репетиционные экзамены. Их проведение позволит не только проверить уровень своих знаний, но и подготовиться психологически. Также запланирована модернизация оборудования для видеоконтроля и защиты данных при передаче экзаменационных материалов.