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В Мурманской области определённым категориям медицинских работников будут компенсировать затраты на аренду жилья
Данная мера поддержки принята по решению губернатора Мурманской области. Проект закона подготовлен для сохранения кадрового потенциала областных медицинских организаций и предусматривает дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты на возмещение стоимости аренды жилого помещения.
Планируемый размер компенсационной выплаты составит: в областном центре не более 20 тысяч рублей в месяц; по области - не более 15 тысяч рублей в месяц. Реализация законопроекта планируется с 2023 по 2025 годы включительно и позволит увеличить привлекательность Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала, а также способствовать повышению доступности медицинской помощи жителям региона.
Планируемые категории медработников будут установлены правительством с учётом имеющейся потребности, а также финансовых возможностей региона.
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