В Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещения Господне

Крещение празднуется в ночь с 18 на 19 января - это один из самых древних праздников христианской церкви. По старой традиции в крещенскую ночь принято купаться в специально пробитых во льду прорубях, которые прорубаются обычно в форме креста. Такая прорубь называется иорданью - в память о реке Иордан, в водах которой Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.

Искупаться в Заполярье можно в специально оборудованных местах.

В ночь с 18 на 19 января купание в Мурманской области будет организовано 13 мест для крещенских купаний.