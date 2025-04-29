В Мурманской области определили победителей и призёров регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс»

В соревнованиях участвовали более 200 человек.

Движение направлено на развитие инклюзивного общества и раскрытие потенциала людей с инвалидностью. Мурманская область присоединилась к проекту в 2016 году. Соревнования проходили для школьников, студентов и работающих граждан.

В этом году были введены новые направления: «Блинопёк», «Электромонтаж», «Лоскутное шитьё», «Исполнительское мастерство (вокал)».

По итогам чемпионата 120 человек из Мурманска, Оленегорска, Кандалакши и Колы стали победителями. Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится в октябре в Москве.