153 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+56), Печенгском округе (+19) и Мончегорске (+18).

В Мурманской области от коронавируса привиты более 223 тысяч человек. План по вакцинации от ковида выполнен на 64%.

Пациентов с ОРВИ и коронавирусом продолжают бесплатно обеспечивать лекарствами. За счёт средств областного бюджета обеспечены уже более 70 тысяч пациентов.