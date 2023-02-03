В Мурманской области откроется сеть пунктов приёма вторичного сырья «Вторматик»

Цель проекта – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов, чтобы возвращать в оборот максимальное число вторичных ресурсов.

Компания-подрядчик уже изготовила первый модуль, в марте он появится на специально подготовленной площадке в Мурманске. Все желающие смогут принести в пункт приёма популярные виды фракций для переработки и получить за это денежное вознаграждение. На площадке также будут проходить образовательные занятия на тему экологии.