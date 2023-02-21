В Мурманской области открыли 12-й по счёту электронный читальный зал Президентской библиотеки

Теперь доступ к образовательным программам стал доступней для взрослых и детей из заполярной столицы.

Центральная детская библиотека на улице Беринга, 28 теперь предоставляет читателям доступ к новым знаниям. Здесь заработал электронный зал Президентской библиотеки Санкт-Петербурга. Более 600 тысяч материалов доступны для посетителей. Среди них очень редкие книги, документы, аудио-, видео- и фотоматериалы, рассказывающие об истории нашей страны.

Ирина Конина, заведующая отделом информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Президентская библиотека – это библиотека коллекций, где всё собрано по темам. Например, коллекцию Арктики собирала наша библиотека. Приходят исследователи и работают, студенты также».

Но эта библиотека полезна и интересна не только взрослым, но и детям. Здесь они могут отлично подготовиться, например, к экзаменам.

Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска: «На мой взгляд, очень важно для старшеклассников, что они могут принять участие в олимпиадах и конкурсах, которые проводит Президентская библиотека. Они получат дополнительные баллы при поступлении в вуз».

Это уже двенадцатый по счёту электронный зал в нашем регионе. А в Мурманске - второй, на протяжении последних пяти лет доступ был открыт только в научной библиотеке. Планируется, что в этом году электронные залы Президентской библиотеки появятся в Кандалакше и Кольском районе.