В Мурманской области открыли «Норвежские выставки» в четырёх городах

Коллекции доставлены в наш регион отечественной компанией «Орсо Групп» из закрывшихся магазинов. Всего пять дней - по 8 сентября включительно - выставка пробудет одновременно в 4-х населённых пунктах нашего региона: в Мурманске, Североморске, Мурмашах и Коле.

Санкции оказывают огромное влияние на российский рынок одежды скандинавских брендов. От дефицита спасает только товарный остаток покинувших Россию иностранных компаний. Его и выкупила «Орсо Групп» из Санкт-Петербурга. Привлекательные для покупателей цены на качественные вещи удаётся обеспечивать за счёт больших объёмов продаж.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента у них завис в России. Вывезти его из страны невозможно, товарооборот между странами закрыт, хранить на складах очень дорого, утилизировать вообще бессмысленно. Единственный выход - продать его хоть за какие-нибудь деньги. Поэтому на таких выставках можно приобрести этот остаток со скидками до 70%».

На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: штормовки, кожаные куртки пуховики, «Аляски», дублёнки, парки, скандинавская норка и большой выбор мембранной одежды. Широкий модельный ряд, цвета и размеры до 72-го позволяют подобрать обновку на любой вкус.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Особой популярностью на выставке пользуются легендарные норвежские «Аляски», которые раннее были не доступны для многих из-за их высокой цены. В магазинах, не секрет, они стоили от восьмидесяти тысяч, а сейчас на выставке представлены за 29900. За что их любят? За счёт встроенной системы климат-контроля, в них комфортно вам и в минус пять градусов, и в минус 45 и в помещении нежарко, и на улице нехолодно за счёт мембраны конфиденс. Они не промокают, не продуваются ветром и подходят для любых климатических условий».

Только пять дней - с 4 по 8 сентября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в четырёх городах - в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (1-й этаж, бывшее помещение «Сбербанка», сразу за остановкой общественного транспорта) и в Североморске на улице Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»). В Мурмашах по адресу: улица Советская, 11. И в Коле - на Советском проспекте, 26а (торговый центр «Советский». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.