В Мурманской области открылся штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»

Он должен стать площадкой для диалога с общественностью и поддержки общественных инициатив. На первом заседании обсудили наиболее актуальные, по мнению общественников, проблемы региона.

Общественные силы должны быть консолидированы, считают представители регионального штаба общественной поддержки. Так можно будет выработать народные инициативы, которые позволят сделать жизнь в Мурманской области более удобной. Кроме того, уверены общественники, вместе проще будет решать проблемы населения на региональном уровне. Например, в сфере комфортной среды.

Оксана Кошевич, руководитель общественной организации «Дети-ангелы Мурмана»: «Я представляю интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, людей с инвалидностью. Мы не первый год работаем с общественной приёмной по решению таких вопросов. И, надеюсь, что нынешняя форма работы будет более продуктивной. Например, в Североморске открывается школа на 1200 мест, куда, конечно, хотели бы попасть и дети с инвалидностью, с ограниченными возможностями».

Такие штабы создаются по всей стране. Еженедельно на их базе будут проходить подписания соглашений с некоммерческими организациями, приёмы граждан, дискуссии и онлайн-встречи. За счёт плотного взаимодействия с простыми гражданами региональное отделение представляет интерес и для законодательной власти.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Каждый депутат, который идёт в Государственную Думу, в заксобрание или местный Совет депутатов, должен быть активным боевым штыком по сбору всех предложений от населения в народную программу. Ведь мы понимаем, что с этой программой у нас будет создана федеральная программа».

Итогом первой встречи штаба стало подписание соглашений о сотрудничестве с представителями общественных организаций и другими участниками круглого стола.