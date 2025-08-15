В Мурманской области открыт сезон охоты за северным сиянием

Первое северное сияние после полярного дня было зафиксировано в Мурманской области в ночь на 14 августа.

Аврора Бореалис - визитная карточка региона и одно из ключевых туристических предложений. Ежегодно тысячи гостей со всего мира приезжают в Заполярье, чтобы увидеть его своими глазами.

Комитет по туризму Мурманской области обращает особое внимание гостей на важность безопасности при организации охоты за северным сиянием. При планировании выезда и бронировании услуг экскурсовода необходимо убедиться, что сопровождающий прошёл обязательную аттестацию.

Проверить актуальную информацию можно в Едином реестре аттестованных гидов и гидов-переводчиков.

В регионе работают специализированные объекты, оснащённые всем необходимым как для самостоятельных туристов, так и для организованных групп. Для удобства гостей на подъездах к ним установлены информационные знаки «Северное сияние» и навигационные указатели.