В Мурманской области открываются новые общественные пространства, повышается оплата труда медработников, полным ходом идёт капремонт – хорошие новости с оперативного совещания

В Мурманской области продолжают открываться новые общественные пространства. Об этом во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также во время заседания представители правительства обсудили вопросы увеличения оплаты ставок медработникам и хода капремонтов в регионе.

На выходных губернатор Мурманской области посетил с рабочим визитом Кандалакшу. Там он участвовал в открытии нового общественного пространства - морской набережной «Город у Белого моря».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Этот объект - победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который был реализован региональным Минградом, командой Кандалакшского района. Здесь разместились дорожки для прогулок, видовые площадки, игровые и спортивные зоны, скейтпарк. Благоустройство берега Кандалакшского залива поэтапно и дальше будет продолжаться».

Ещё одна хорошая новость, озвученная на оперативном совещании в правительстве региона: некоторые категории медицинских работников в области будут зарабатывать больше. Им подняли минимальную планку оплаты труда сразу на 35%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Теперь минимальный порог оплаты труда на одну ставку в первичном звене, а это амбулаторная помощь, составит у врача 54000 рублей, у фельдшера не менее 47000 рублей, у медсестры - не менее 41000 рублей. Минимальная зарплата на скорой помощи у врача - 88000 рублей, фельдшера и медсестры - 47000 и 41000 рублей, у санитара 38000 рублей. Кроме того, к перечисленным категориям работников добавлены операционные медсёстры и медсёстры-анестезистки».

Поговорили и про капремонты. В этом году обновляют 135 зданий на сумму более 12,5 миллиарда рублей. Среди них, помимо жилых домов, есть и объекты культуры, здравоохранения, образования и спорта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Среди тех, которые хочу отметить, есть капремонт Пушновской школы, детской школы искусств в Полярном, межпоселенческой библиотеки Кольского района, амбулатории в Кильдинстрое. Кроме того, мы открыли детский сад в Мурманске и ещё один уже готов, построен, в ближайшее время также будем открывать».

Андрей Чибис поздравил команду Мурманской области, которая завоевала несколько серебряных медалей в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Ребята заняли вторые места в компетенциях: «Резьба по дереву», «Инженерный дизайн» и «Массажист». Все они, а также их наставники, получат сертификаты на денежные призы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наши призёры Даниил Беликов, Максимилиан Гримач и Виктор Ивлев. Эти ребята получат сертификаты на сумму 75000 рублей, которые могут быть израсходованы на получение дополнительного образования или на приобретение специализированных технических средств реабилитации. Кроме того, соревнования проходили по дополнительным компетенциям, по итогам которых школьница из Мурманской области Алина Чудик завоевала второе место в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Во время совещания глава региона подвел итоги второго этапа конкурса «Губернаторский стартап». Было подано 240 заявок, из них 21 проект был признан победителем.