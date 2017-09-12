В Мурманской области отмечается дефляция на потребительском рынке

Как сообщает Мурманскстат, в июле и августе текущего года впервые за последние 3 года на потребительском рынке Мурманской области зафиксирована дефляция. Цены на товары и услуги каждый месяц в среднем снижались на 0,2%.

Такой тенденции способствовало существенное снижение цен на продукты питания, вызванное сезонным удешевлением плодоовощной продукции. За 2 месяца цены на продукты питания в среднем снизились на 2,6%, что превышает аналогичные значения прошлых лет (в 2015 году снижение цен – на 1,9%, 2016 году – на 0,6%).

Следствием дефляции в июле, августе текущего года стало снижение темпов инфляции в августе до 102,3% к декабрю 2016 года против 102,7% в июне 2017 года.

Сложившаяся ситуация позволяет вслед за оценками Министерства экономического развития Российской Федерации пересмотреть ожидаемую оценку инфляции в 2017 году в сторону уменьшения с 4,5% к декабрю 2016 года до 4,2%, что является самым низким значением инфляции за все время наблюдения потребительских цен в Мурманской области.