В Мурманской области отмечается прогнозируемый рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как сообщает Роспотребнадзор, он выше показателей прошлого года.

В большинстве случаев жители региона болеют разновидностью гриппа 2009 года A\H1N1, в России этот штамм называли «Свиным», среди симптомов которого эксперты выделяют: жар, насморк, боль в горле, плохой аппетит и сонливость.

13 лет назад в регионе даже было зафиксировано несколько смертей от осложнений, вызванных этим заболеванием.

Для снижения распространения ОРВИ и гриппа среди школьников в областном центре ряд образовательных учреждений перешёл на дистанционное обучение. В настоящее время наблюдается первая волна заболеваемости, сообщают эпидемиологи. Ещё два периода роста ожидаются после новогодних праздников и в конце февраля.

Чтобы обезопасить себя, специалисты регионального Роспотребнадзора рекомендуют делать прививки. По состоянию на 5 декабря в нашем регионе вакцинацию от гриппа прошли более 239,5 тысячи человек.