В Мурманской области отмечается рост больных коронавирусом

С этого сегодня губернатор Андрей Чибис начал оперативное совещание в правительстве. Он попросил северян ответственно относиться к своему здоровью и окружающих, соблюдать установленные санитарно-гигиенические меры.

Вводить новые ограничительные меры и закрывать бизнес в Мурманской области пока не планируется. Однако все зависит только от сознательного поведения самих северян. Такое заявление сделал на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К сожалению, не все организации общепита соблюдают ограничения, которые есть. Многие устраивают массовые мероприятия. Те, кто был выявлен за такими действиями, оштрафованы. Ещё раз напоминаю, что мы оставляем за собой право просто приостановить в соответствии с действующим законодательством деятельность таких заведений».

Также губернатор заявил, что высок уровень вхождения во вторую волну коронавируса. И теперь контроль за соблюдение режима будет ужесточен. А уже с 30 сентября до 30% госслужащих будут работать дистанционно.

Андрей Чибис призвал провести такую «оптимизацию» во всех учреждениях Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «То же самое прошу сделать муниципалитеты и всех работодателей, все компании, которые работают на территории Мурманской области. Призываю приступить к возобновлению дистанционного режима работы. По крайней мере, по трети тех работников, которые не задействованы в производстве, которые могут работать дистанционно».

На заседании стало известно, что министр здравоохранения области Дмитрий Панычев госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Поэтому отчёт о работе ведомства провела его заместитель. Она сообщила, что в регионе сохраняется стабильный, на уровне 84%, показатель числа выздоровевших. В наличии есть достаточный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Инга Анискова, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «В целом ситуация находится под контролем. Медицинские учреждения готовы к подъёму осенне-зимнего эпидсезона. При необходимости, Андрей Владимирович, мы готовы развернуть дополнительный коечный фонд».

Губернатор отметил, что пока ситуация стабильна, но уровень риска по-прежнему высок. Поэтому система здравоохранения должна находиться в полной боеготовности. Необходимо развернуть весь коечный фонд и следить за работой патронажных бригад и скорой помощи.