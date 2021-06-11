В Мурманской области отмечается рост числа выздоровевших ковид-пациентов

62 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+ 32), в Апатитах (+ 8), в Мончегорске, Североморске и Кандалакшском районе (+4).

По данным регионального оперативного штаба, от коронавируса в регионе скончались 1238 человек, ещё двое - за последние сутки.

В этот же период отмечается рост числа выздоровевших пациентов. Всего количество людей, вылечившихся от инфекции, в нашем регионе увеличилось до 48545.