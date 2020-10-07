В Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 133 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+91), Оленегорске (+9) и Североморске (+7).

За сутки никто из пациентов, лечащихся от кроновируса, не умер. Это, в том числе заслуга врачей.

В октябре из областного бюджета направят более 35 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам региона, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства Мурманской области.