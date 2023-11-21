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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.23 19:30

В Мурманской области отмечено ускорение темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, а на продукты – снижение

В октябре 2023 года годовая инфляция в Мурманской области составила 6,8% после 6,2% месяцем ранее. На цены продолжали влиять повышенный потребительский спрос, ослабление рубля, а также рост издержек отдельных производителей и поставщиков.

Юрий Железняк управляющий Отделением Банка России по Мурманской области: «Из-за произошедшего ранее ослабления рубля и высокого потребительского спроса в октябре ускорился рост цен на некоторые товары длительного пользования. Увеличился темп прироста цен на некоторые виды мебели, а цены на бытовую технику и компьютеры снижались медленнее.

Ускорение роста цен на услуги связано в первую очередь со стоимостью авиабилетов. В октябре цены на них росли быстрее, чем годом раньше. Одна из причин – высокий спрос на туристические поездки в регион».

По словам экспертов, ужесточение денежно-кредитной политики Банком России сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернётся к 4% в будущем году.

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