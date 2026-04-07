В Мурманской области отметили День беременных, который будущие родители традиционно проводят с пользой

В честь праздника с мамами и папами обсуждали всё: от медицинских обследований до оформления документов и получения льгот.

Те, кто решил подарить этому миру новую жизнь, сталкиваются с целым ворохом вопросов, но на каждый есть ответ, главное, знать, кого спрашивать. По проекту «На Севере – малыш» в Мурманской области дважды в год – 7 апреля и 7 октября – проводят День беременных. Одной из главных площадок в этот раз стало пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ», где для будущих родителей, а также бабушек и дедушек организовали экскурс в самые интересные вопросы. Темы универсальные и пригодятся даже тем, кто не в первый раз планирует отправиться в роддом.

Ольга Казак, участница лекции: «Мне 37 лет, это моя не первая беременность. У меня первому ребёнку 16 лет. Это второй будет ребёнок. Так как прошло уже 16 лет, то я ничего уже не помню, всё как чистый лист ... Может какие-то новые тенденции ухаживания за новорожденными появились».

Организаторы подчеркивают то, что главная цель праздника сделать так, чтобы каждая будущая мама на Кольском полуострове чувствовала поддержку ещё до рождения малыша и знала все стороны такого важного события. Такие акции помогают лучше разбираться в теме и, как следствие, преодолевать страхи родительства не только будущим мамам, но и папам.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Очень хочется всё-таки сделать так, чтобы это был абсолютно осознанный и правильный выбор двух людей. И когда женщина находится в стадии репродуктивного выбора, мы хотим, чтобы рядом с ней был мужчина, который бы сказал: «Да, делаем правильный выбор, беременность должна продолжаться, должен родиться малыш, потому что, наверное, именно в этом весь смысл нашей жизни».

С помощью двусторонней видеосвязи к марафону подключились сразу шесть городов: Североморск, Полярный, Заполярный, Печенга, Алакуртти и Оленегорск-2. Программа встречи – максимально практичная. Врачи и приглашенные эксперты говорят не только о здоровых родах и грудном вскармливании. Специалисты профильных ведомств также объясняют, как оформить первые документы ребёнка: свидетельство о рождении, СНИЛС и полис ОМС, а ещё о том, какие пособия положены семье.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Пришло известие, что после заседания правительства РФ в систему ОМС внесена компенсация оплаты проезда беременных, проживающих в сельских территориях и отдалённых населённых пунктах, если требуется какая-то консультация специалистов. Но я хочу отметить, что наш регион ещё с декабря 2022 года такую меру поддержки ввёл и мне очень приятно, что на самом деле многие практики, которые по всем регионам применяются, они в последствии являются примером, чтобы это было принято на федеральном уровне».

На встрече были врачи и эксперты. Вместе с будущими родителями они обсудили роды, в том числе и партнёрские, грудное вскармливание, уход за младенцем, сон и питание мамы, а также рассказали о новых центрах репродуктивного здоровья.

Александр Залесный, руководитель областного Перинатального центра, главный внештатный акушер-гинеколог Мурманской области: «Одно из таких больших мероприятий, которые уже анонсировал Андрей Владимирович Чибис, это открытие Центра охраны семьи и репродукции на базе Перинатального центра ГОБУЗ МОКМЦ. Это не просто большая женская консультация, мы старались сделать его тем местом притяжения, где женщины, не только беременные, а которые строят репродуктивные планы, которые хотят забеременеть, которые не могут по каким-то причинам забеременеть, могут в этом большом центре получить максимальное количество помощи - все обследования или большинство обследований могут быть проведены в нём. Лабораторные исследования, врачи, близость перинатального центра для бесшовного сопровождения».

Центр станет полноценным пространством, куда может обратиться семья с планами, проблемами и вопросами, получить весь спектр медицинской помощи. Кстати, для будущих пап в учреждении планируют открыть кабинет мужского здоровья.