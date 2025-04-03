В Мурманской области закончилась климатическая зимаКому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.25 19:30

В Мурманской области отметили День работника культуры

Профессиональный праздник творческих людей совпал с 50-летием областной филармонии.

Культуре в Мурманской области уделяют особое внимание. Направления для творческого и креативного развития есть и для взрослых, и для детей. Например, последним громким достижением в этой сфере без труда можно назвать открытие обновлённого областного краеведческого музея. Только за первую неделю работы его посетили 4 тысячи человек.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мурманская область является лидером по созданию модельных библиотек. Первая такая библиотека была создана в нашем регионе. И мы сейчас лидеры в СЗФО по количеству модельных библиотек. Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» был создан наш прекрасный театр кукол, который радует малышей своими прекрасными постановками. И не только малышей, есть прекрасные постановки и для взрослых».

Сенатор также призналась, что творческая натура живёт и в ней. Елена Дягилева окончила художественную школу и до сих пор очень любит посещать различные выставки и события, связанные с современным искусством.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Главное достижение сегодня, я считаю, формирование отраслевой команды культуры, которая вместе с правительством, благодаря своему творчеству, креативному подходу, готова решать любые стратегические задачи и вопросы. Коллеги, вдохновляйте, дерзайте. Самое главное, что голос культуры Мурманской области звучит ярко, мощно, а главное, нефальшиво и далеко за пределами Кольского Заполярья».

Нельзя забывать, что благодаря культуре закладываются важные ценности в умы подрастающего поколения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что работники культуры - это не про развлечение, а про воспитание и младшего, и старшего поколений. Это про то, что занимает и формирует культурный код нашего народа. Без культуры сложно было бы сделать так, чтобы моральный дух был у людей в самые непростые времена. И чтобы людям жилось комфортно. Отдельная благодарность всем нашим работникам культуры, потому что с каждым годом мы всё больше видим классные наши коллективы».

В рамках большого праздника, глава региона наградил отличившихся сотрудников сферы благодарственными письмами и грамотами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«СССР». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:35«Динамо. Ленинград». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция ускорилась, Банк России склоняется к жёсткости денежно-кредитной политики-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,96 рубля, доллар потерял почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»