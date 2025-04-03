В Мурманской области отметили День работника культуры

Профессиональный праздник творческих людей совпал с 50-летием областной филармонии.

Культуре в Мурманской области уделяют особое внимание. Направления для творческого и креативного развития есть и для взрослых, и для детей. Например, последним громким достижением в этой сфере без труда можно назвать открытие обновлённого областного краеведческого музея. Только за первую неделю работы его посетили 4 тысячи человек.

Елена Дягилева, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «Мурманская область является лидером по созданию модельных библиотек. Первая такая библиотека была создана в нашем регионе. И мы сейчас лидеры в СЗФО по количеству модельных библиотек. Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» был создан наш прекрасный театр кукол, который радует малышей своими прекрасными постановками. И не только малышей, есть прекрасные постановки и для взрослых».

Сенатор также призналась, что творческая натура живёт и в ней. Елена Дягилева окончила художественную школу и до сих пор очень любит посещать различные выставки и события, связанные с современным искусством.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Главное достижение сегодня, я считаю, формирование отраслевой команды культуры, которая вместе с правительством, благодаря своему творчеству, креативному подходу, готова решать любые стратегические задачи и вопросы. Коллеги, вдохновляйте, дерзайте. Самое главное, что голос культуры Мурманской области звучит ярко, мощно, а главное, нефальшиво и далеко за пределами Кольского Заполярья».

Нельзя забывать, что благодаря культуре закладываются важные ценности в умы подрастающего поколения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что работники культуры - это не про развлечение, а про воспитание и младшего, и старшего поколений. Это про то, что занимает и формирует культурный код нашего народа. Без культуры сложно было бы сделать так, чтобы моральный дух был у людей в самые непростые времена. И чтобы людям жилось комфортно. Отдельная благодарность всем нашим работникам культуры, потому что с каждым годом мы всё больше видим классные наши коллективы».

В рамках большого праздника, глава региона наградил отличившихся сотрудников сферы благодарственными письмами и грамотами.