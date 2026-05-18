В Мурманской области отметили Международный день семьи

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова провели торжественный концерт.

Семья Серденко принимает участие в Международном дне семьи уже третий раз. Кристина и Евгений воспитывают пятерых детей. Знак сердца у них неспроста, это знак силы семьи.

Кристина Серденко, участница праздника: «Наше основное хобби - это участие в конкурсах городских, семейных. Это наше самое любимое. Наверное, сегодня нас тоже наградят за то, что мы очень активны в нашем городе Мурманск. Любим эти все мероприятия, чтобы бытовые дни прекращались в праздник».

Глава региона вручил почётные знаки «Материнская слава», памятные адреса и награды победителям регионального этапа конкурса «Семья года». Именно семья играет главную роль в сохранении традиционных ценностей северян и развитии нашего региона.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Самые большие и пламенные слова мы говорим нашим мамам. Мамы делают всё для того, чтобы в доме были и уют, и тепло, улучшая демографию в нашей области, в целом нашей стране. И, конечно, они находят золотую середину, уделяя время детям, себя стараются реализовать в нашем обществе. Поэтому мамам особые слова благодарности и любви. Я, думаю, каждый из вас поздравит маму, своих мам, сами тёплыми, нежными, добрыми словами».

В церемонии участвовали многодетные семьи, трудовые династии, представители общественности из Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Полярного, Заполярного, Видяева, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов и Терского района.

Александр Друзьяк, заместитель главного редактора флотской газеты «На страже Заполярья»: «Оказались мы здесь потому, что супруга прочитала информацию о конкурсе в интернете. Дочка предложила поучаствовать. Мы подготовили заявку. Сделали видеоролик, прошли региональный этап. Благодарны всем, кто дал за эту высокую оценку».

Праздничный концерт открыл ансамбль танца «Радость» с композицией «Во имя семьи, любви и верности». Вся программа вечера была посвящена преемственности поколений и уважению к семейным традициям.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «В таком безумно несущемся времени сейчас семья – это тихая гавань. Это место, где тебя всегда простят, где тебя всегда поймут, где всегда дадут правильный совет. А это очень важно».

Поддержка семей — часть народной программы «На Севере — жить!». В нашем регионе действует 26 мер поддержки семей с детьми. Количество многодетных семей выросло на 45% с 2019 года и превышает 11 тысяч.

