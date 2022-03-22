В Мурманской области отметили профессиональный праздник сотрудников ЖКХ и бытового обслуживания

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания невероятно широка, как и спектр профессий, которые её обеспечивают. Многие здесь профессионалы своего дела, которые ежедневно и ответственно подходят к своей работе. Например, руководитель Министерства государственного жилищного и строительного надзора работает в сфере ЖКХ уже 15 лет.

Алёна Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «С ЖКХ все сталкиваются каждый день. И это огромная сфера. По разным подсчётам там работают порядка 3 миллионов человек. Это очень большое количество. Люди работают 24 на 7. Они обеспечивают наш с вами комфорт проживания. Если вспомнить, что мы в Арктике, то без сферы ЖКХ мы не выживем и не проживём».

Чтобы всё у нас работало как часы – точно и без сбоев, необходимо уделять внимание развитию, проводить модернизации и реконструкции. Как это делают в «Мурманэнергосбыте».

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «В конце прошлого года закончили четыре километра перекладки сетей теплоснабжения. Это большие объёмы. Основные мы будем делать в этом году, потому что это приходится на межотопительный период. В Шонгуе хочется реализовать мероприятия по обеспечению жителей горячей водой. На большинстве наших котельных будут проходить достаточно значимые работы».

В свой профессиональный праздник сотрудники сферы ЖКХ получили награды из рук губернатора за добросовестный труд.

Например, Лариса Шабанова уже 17 лет работает машинистом насосной станции очистных сооружений в «Мурманскводоканале».

Лариса Шабанова, машинист насосной станции очистных сооружений ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас работают работники давно, свою работу мы любим. В этом году очень много снега выпало, приходилось много бороться с этим снегом. У нас график посменный - утренние и ночные смены. Приходится следить за всем. Глаза не закроешь даже на 5 мину, потому что постоянно смотришь за оборудованием, техникой».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «ЖКХ – это отрасль, которая работает 24 на 7. И конечно, внимание, жалобы и беспокойство возникает тогда, когда вдруг не стало тепла, воды или вовремя не очищен двор. Но я точно знаю, что 20 тысяч человек, которые работают в этой сфере в нашей области, искренне, со всей самоотверженностью делают так, чтобы на Крайнем севере люди были с теплом, с водой».

Продолжился торжественный вечер для сотрудников ЖКХ праздничным концертом.