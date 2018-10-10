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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30

В Мурманской области ознакомились с инновационными проектами начинающих бизнесменов Заполярья

Сегодня комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области ознакомились с инновационными проектами начинающих бизнесменов Заполярья.

Правительство Мурманской области активно поддерживает инициативных северян, которые хотят открыть своё дело. Для начинающих бизнесменов открыли обучающие курсы, создали несколько площадок для повышения квалификации, так же регулярно проводят тренинги с приглашёнными экспертами из крупных городов. Но не обошли стороной и вопрос финансовой поддержки. Каждый, кто решил открыть своё дело, имеет право поучаствовать в конкурсе за денежные гранты. Такая финансовая поддержка позволит, к примеру, закупить оборудование, арендовать помещение, оформить документы, в общем, сделать первый шаг. Сегодня специальная комиссия ознакомилась с инновационными эксклюзивными проектами, которые предлагают северяне.

Денис Скрыганов, директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»: «В целом, если брать историю таких проектов, то проекты совершенно разнообразны и действительно нет никакой ярко выраженной отрасли где бы они концентрировались. Это проекты и из ай-ти, это проекты и из пищевой переработки, это проекты и технологии для крупных наших горно-обогатительных комбинатов. Т.е. комиссия рассматривает все, дальше уже выставляет баллы и в соответствии с набранными баллами тот или иной проект получает поддержку».

Один из самых интересных бизнес проектов принадлежит Руслану Тарасевичу. Молодой человек работает в фирме, которая занимается судовым радиооборудования. Нередко во время ремонта возникали сложности с настройкой станков, которые специалисты используют для ремонта. Такие устройства не всегда совместимы с современными компьютерами, так что мастерам приходилось искать и покупать устаревшие системные блоки. У Руслана и его напарника появилась идея написать приложение, которое позволит адаптировать  старые программы под новые компьютеры.

Руслан Тарасевич, автор инновационной идеи «Разработка программно-аппаратного комплекса для бизнес-идей»: «Существует большая проблема совместимости приложений. Современные компьютеры - они все заточены под «десятку», но специальные приложения, например, управление станками ЧПУ, которые изначально сделаны под икс-пи, они уже там не пойдут. Т.е вы можете купить новый компьютер, но вы туда не сможете поставить целевую программу».

Для воплощения  задумки команде необходимо получить грант. На реализацию  каждой такой идеи Мурманская область готова выделить до пятисот тысяч рублей. Всего в годовой бюджет поддержки только инновационных проектов заложена сумма в полтора миллиона.

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