В Мурманской области перед судом предстанет группа чёрных риэлторов

Мошенники лишили жилья девять человек.

Жертвами недобросовестных риэлторов становились малообеспеченные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, на пороге которых однажды появлялись хорошо одетые молодые люди и предлагали помощь, к примеру, оплатить задолженность по квартплате в обмен на жильё меньшей площади.

Так жилья лишились девять северян. Общий ущерб, нанесённый мошенниками, составил более 13 миллионов рублей. По версии следствия, в составе группы нечестных риэлторов были пяти человек, трое из них жители Мурманской области.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Уголовное дело в отношении ещё двоих участников, включая предполагаемого лидера группы, уроженца Санкт-Петербурга, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве».

Все подозреваемые задержаны. У них дома проведены обыски, изъяты документы и технические устройства, служащие доказательствами в уголовном деле.

Игорь Кветной, старший прокурор прокуратуры Мурманской области: «Гражданам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Заместителем прокурора Мурманской области утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемых. Дело направлено в Октябрьский районный суд города Мурманска для рассмотрения по существу».

Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.