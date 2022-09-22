В Мурманской области планируется мобилизовать порядка 1000 человек

21 сентября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Ряды вооруженных сил для контроля линии соприкосновения пополнят резервистами. В каждом регионе и Мурманская область - не исключение создан специальный штаб по отбору военнослужащих запаса. В Заполярье эту работу возглавил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «От Мурманской области планируется мобилизовать порядка 1000 человек. Все дополнительные вопросы, а их будет немало, будут решаться в оперативном режиме».

В областном правительстве состоялось расширенное заседание призывной комиссии по частичной мобилизации. Командующий Северным флотом подчеркнул, что в первую очередь будут мобилизованы молодые люди, отслужившие в армии не более 5 лет назад и имеющие навыки военной службы. Помогать в организации медкомиссий будут специалисты областного Минздрава.