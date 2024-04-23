В Мурманской области планируется упростить порядок выплаты денежного вознаграждения за информирование полиции о водителях, севших за руль нетрезвыми

Предполагается, что теперь граждане смогут обратиться в полицию в течении 45 календарных дней с момента сообщения о правонарушении.