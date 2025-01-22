В Мурманской области планируют продлить срок действия сертификатов программы «Свой дом в Арктике»

Новые изменения в ряде случаев позволят продлить срок действия сертификата на срок от 6 до 18 месяцев.

Участники программы могут получить до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение индивидуального жилого дома.

За время действия программы жители региона возвели или приобрели 960 объектов. Однако есть и те, кто во время строительства столкнулся с рядом трудностей, в частности, из-за недобросовестных подрядчиков.

Согласно условиям программы индивидуальный жилой объект должен быть возведён в определённые сроки. Если они не будут соблюдены, средства придётся вернуть в бюджет.

Новые изменения в ряде случаев позволят продлить срок действия сертификата на срок от 6 до 18 месяцев. Это станет возможным в том случае, если участник обратится с заявлением на недобросовестные действия подрядчика в правоохранительные органы или суд, а также получит отказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области в регистрации права на индивидуальный жилой дом.