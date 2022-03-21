В Мурманской области планируют развивать судоремонтную отрасль

Об этом сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания.

На прошлой неделе в регион прилетал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который идею поддержал. Также обсудили меры поддержки школ Заполярья и возможность введения новых послаблений в ковидных ограничениях.

Во время своего визита в Мурманскую область глава Минвостокразвития Алексей Чекунков провёл несколько совещаний и посетил важные для развития региона объекты.

Министр поддержал ряд предложений по развитию Мурманской области с учетом введенных против страны санкций. В первую очередь, это развитие судоремонта в Кольском Заполярье.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас те предприятия, которые есть на нашей территории, имеют компетенции. Понятно, что есть проблема высокой изношенности и недостаточности инвестиций в модернизацию этих предприятий. Эта проблема тянется ещё со времён Советского Союза. И вот мы надеемся, что при поддержке федерального министерства, правительства страны, мы сдвинем это вперёд. И с учётом тех инвесторов, которые сегодня у нас есть - компании «Антей» и «Норебо», при поддержке федерального правительства нам удастся запустить новые судоремонтные мощности».

Также во время своего визита в Мурманск Алексей Чекунков высоко оценил реализацию программы «Гектар Арктики». Наша область по-прежнему в лидерах по количеству поданных заявок.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Более 3800 человек подали соответствующие заявки на получение гектара. А полторы тысячи граждан фактически получили. И договора 600 человек к этому дополнительно ещё утверждают сейчас».

Во время оперативного совещания губернатор рассказал, что в ближайшем будущем не исключены новые послабления в ковидных ограничениях в регионе. Не исключено, что в скором времени мы попрощаемся с масочным режимом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы внимательно с Роспотребнадзором следим за ситуацией. Пока по количеству заразившихся на численность населения у нас ещё высокие показатели. Но, слава Богу, идёт каждый день серьёзное снижение. Поэтому я очень рассчитываю на то, что в ближайшее время, может быть неделю, может быть чуть больше, нам удастся смягчить режимы - отменить маски. Как только ещё чуть упадёт количество заболевших».

Ещё одна хорошая новость - в этом году выросла конкуренция среди школ, претендующих на поддержку программ дополнительного образования. В конкурсном отборе 8 заявок. А их тематика довольно широка. Информацию о результатах конкурсного отбора Министерство образования и науки Мурманской области обещает разместить на своём сайте до конца этой недели.