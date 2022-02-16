В Мурманской области планируют создать Музей защитников Заполярья и возродить военно-историческое общество

Об этом сообщил глава региона на своей странице в соцсети «ВК» после встречи с помощником президента Владимиром Мединским.

Андрей Чибис с супругой пообщались с главой Российского военно-исторического общества в Музее военной формы в Москве.

Напомним, до 2020 года Мединский занимал должность министра культуры, он автор серии научно-популярных книг о нашей стране, некоторые из них издавались и за рубежом.