В Мурманской области планируют ввести дополнительные дни ограничения продажи алкогольной продукции в магазинах

Введение запрета предлагается на 11 сентября – во Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Кроме того, запрет реализации алкогольной продукции предлагается ввести в день проведения фестиваля «Арктический берег». Это праздник выпускников 9-х и 11-х классов.

В связи с этим важно исключить реализацию алкогольной продукции на территории населённого пункта, в границах которого проводится фестиваль, создать безопасную и комфортную атмосферу для отдыха детей, а также сохранить правопорядок на улицах и в общественных места, отмечают авторы инициативы.

Законопроект размещён на портале «Открытый электронный регион».