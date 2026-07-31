В Мурманской области по поручению губернатора запускают программу вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека

В дальнейшем новую практику могут закрепить на постоянной основе в Национальном календаре вакцинации.

Вирус папилломы человека — распространенная инфекция, которая передается от человека к человеку. Он опасен тем, что может вызывать онкологические заболевания, в первую очередь рак шейки матки.

Прививка, сделанная в детстве, помогает организму выработать надёжную защиту ещё до того, как человек рискует столкнуться с патогеном.

Процесс вакцинации решили сделать поэтапным: такой подход поможет плавно распределить нагрузку на медицинские учреждения и даст родителям достаточно времени, чтобы подробно изучить информацию и узнать обо всех плюсах программы.

Вакцинация начнётся в следующем году. На первом этапе планируется охватить более трети девочек 10-летнего возраста. А спустя год привить подростков 2018 года рождения. Таким образом, уже через три года ожидается достижение 75-процентного охвата.