В Мурманской области подведены итоги голосования по программе «На Севере – твой проект»

За 6 лет реализации этой программы удалось воплотить 448 инициатив северян на общую сумму 700 миллионов рублей.

Только в прошлом году было реализовано 66 проектов на общую сумму 328 миллионов рублей. А в 2026-м принято решение увеличить финансирование на треть и выделить для инициатив северян 300 миллионов рублей. В этом году среди проектов, запланированных на 2026 год, в столице Арктики появится детская площадка в 305 микрорайоне Мурманска во дворе самого длинного дома в России. Создание мурала на доме по улице Орликовой, установка дог-боксов – контейнеров для уборки за домашними животными.

Элина Парамонова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Среди ключевых проектов, планируемых для реализации на территории региона, хочу выделить следующие: создание набережной в Умбе. Проектом предусмотрено создание современного, комфортного места для прогулок у воды, а также благоустройство событийной площадки, в том числе для проведения ежегодной парусной регаты. Обустройство детской площадки в Ревде предполагает устройство игровой зоны для детей младшей возрастной группы от 3 до 5 лет. Это даст возможность самым юным жителям Ревды качественно и безопасно проводить свой досуг».

Также в 2026 году планируется благоустройство сквера в Мончегорске по проспекту Металлургов. В Полярных Зорях продолжат поэтапное благоустройство бульвара «Северное сияние». Также по результатам голосования в регионе отремонтируют 256 дворовых проездов площадью 62 тысячи квадратных метров.