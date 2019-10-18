В Мурманской области подведены итоги второго этапа конкурса «Народный участковый-2019»

По результатам онлайн голосования жителей Заполярья лучшим участковым года стал сотрудник полиции из Мончегорска.

Простой работу участкового точно не назовёшь, вот и Александр Старинин из Мончегорска, свои трудовые будни начинает с обхода. Профилактика - важная часть службы, считает участковый. Чаще всего приходится общаться с пожилыми людьми, так как пенсионеры больше подвержены атакам мошенников. Нарушителям закона не составляет труда войти в доверие бабушек и дедушек. Чтобы такого не случалось, полицейский раздает старикам памятки и объясняет, как распознать махинаторов.

В полиции лучший участковый Заполярья Александр Александрович служит без малого 11 лет. По его словам, за это время не было ни одного похожего друг на друга дня. Главным профессиональным достижением старший лейтенант считает уважение и доверие граждан, а ведь на его участке проживают почти 3,5 тысячи северян.

«Каждый гражданин при работе с ним требует индивидуального подхода к себе, - уверен Александр Старинин, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Мончегорску. - Работа участкового полиции является одним из основных направления деятельности правоохранительных органов, т.к. именно к участковому обращаются граждане, сталкиваясь с различными проблемами».

Александр Старинин примет участие в финальном этапе конкурса, который пройдёт в форме онлайн голосования с 1 по 10 ноября. Напомним, проект «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции.