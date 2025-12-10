День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.25 19:30
В Мурманской области подвели итоги конкурса творческих работ «Вместе против мошенников»
Северяне присылали в региональное управление МВД стихотворения, сказки, рассказы и даже басни на тему дистанционных хищений.
Динамика роста преступлений в сфере мошенничества затрагивает все сферы жизни современного общества. Злоумышленники каждый день изобретают новые схемы обмана, обогащаясь за счёт доверчивых граждан. Полицейские решили приобщить к борьбе с мошенниками деятелей культуры. И вместе запустили творческий конкурс, в котором северяне в стихах или прозе рассказывают о том, как не попасть на хитрые уловки аферистов.
Лучшими работами признаны: «Белкины инвестиции» жительницы Оленегорска Татьяны Гильмитдиновой. По её сценарию создадут мультфильм. А по работе «Три поросёнка и волк-мошенник» Романа Каячева из Мурмашей поставят спектакль.
