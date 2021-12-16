В Мурманской области подвели итоги операции «Путина»

Выявленный в рамках уголовных дел ущерб, причиненный водным биоресурсам, превысил 11 миллионов рублей.

Операция длилась с мая по декабрь и была направлена на стабилизацию криминогенной обстановки в сфере рыбоводства. В результате оперативно-профилактической работы удалось выявить 92 преступления. Из незаконного оборота были изъяты рыбы семейства лососевых, корюшки, а также камчатский краб.

Общий ущерб, причиненный водным биоресурсам страны, превысил 11 миллионов рублей. Кроме того, правоохранителями выявлено более 1000 административных правонарушений правил рыболовства.